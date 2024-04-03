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Гражданочка

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Мачеха сама пообедала, а восьмилетнюю дочку мужа держала голодной весь день: «Пусть тебя мама с папой кормят!»

Мачеха сама пообедала, а восьмилетнюю дочку мужа держала голодной весь день: «Пусть тебя мама с папой кормят!»

Мачеха сама пообедала, а восьмилетнюю дочку мужа держала голодной весь день: «Пусть тебя мама с папой кормят!»— Честно говоря, не понимаю, как Иришку вообще угораздило связаться с этим Геной, – рассказывает про подругу тридцатилетняя Валерия.

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