Мачеха сама пообедала, а восьмилетнюю дочку мужа держала голодной весь день: «Пусть тебя мама с папой кормят!»— Честно говоря, не понимаю, как Иришку вообще угораздило связаться с этим Геной, – рассказывает про подругу тридцатилетняя Валерия.