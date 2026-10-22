“Former Speaker Kevin McCarthy predicted Republicans will lose the House in two weeks, citing historical midterm trends while also criticizing the sitting GOP leadership for how they’ve managed the chamber,” Politico reports.
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