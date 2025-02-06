Российский рамный полноприводный внедорожник с надёжностью Toyota оказался мощнее и дешевле китайского исходника. Названы цены на Sollers ST8

Sollers раскрыла цены на полноприводный рамный пикап ST8, сборка которого налажена в Ульяновске. Начальная комплектация российского автомобиля стоит дешевле китайского JAC T8, копией которого является машина.
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