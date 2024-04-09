Глава офиса Зеленского: переговоры с Россией невозможны, и капитуляция Украины исключена Ирэн ОрлонскаяГлава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры с Россией в текущей ситуации невозможны.
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