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MyPillow CEO Mike Lindell claims Fox News 'canceled' his TV ads, but network cites unpaid bills

MyPillow CEO Mike Lindell claims Fox News 'canceled' his TV ads, but network cites unpaid bills

MyPillow CEO Mark Lindell posted a statement to social media Friday, claiming Fox News "canceled" his ads on the network because he hired conservative commentator Lou Dobbs to host a new show on his Lindell TV network.

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