MyPillow CEO Mike Lindell claims Fox News 'canceled' his TV ads, but network cites unpaid bills

MyPillow CEO Mark Lindell posted a statement to social media Friday, claiming Fox News "canceled" his ads on the network because he hired conservative commentator Lou Dobbs to host a new show on his Lindell TV network.
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