Производитель шпионского ПО был пойман за распространением вредоносных приложений для Android в течение многих лет

Итальянский производитель шпионского ПО SIO, известный тем, что продает свои продукты правительственным заказчикам, стоит за серией вредоносных приложений для Android, которые маскируются под WhatsApp и другие популярные приложения, но при этом похищают приватные данные с устройства пользователя, стало известно TechCrunch.