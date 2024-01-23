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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции, ЮИДовцы и дружинники обратились к участникам дорожного движения

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД школы № 56 и народной дружиной «Ратник» провели профилактическую акцию «Водитель, будь осторожен!».

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