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В Котласском электромеханическом техникуме обновили оборудование

В учреждении произошло сразу три значимых события, которые непременно изменят в лучшую сторону учебный процессВ учреждении произошло сразу три значимых события, которые непременно изменят в лучшую сторону учебный процесс— Первое и, безусловно, одно из самых ожидаемых событий — открытие новой сварочной мастерской и ввод в эксплуатацию комплекса автоматической сварки неплавящимся электродом.

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