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Богатырёв остался отцом после развода: чем он теперь занимается с пятилетним сыном

Богатырёв остался отцом после развода: чем он теперь занимается с пятилетним сыном

Когда-то Марк Богатырёв пытался найти собственного отца. В 2023 году актёр рассказывал, что после рождения сына эта необходимость для него словно потеряла прежний смысл: теперь он сам стал отцом.

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