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Защитник «Барыса» Маккошен: «Не хочу, чтобы Овечкин выступал в КХЛ. Против него безумно сложно играть»

Защитник «Барыса» Маккошен: «Не хочу, чтобы Овечкин выступал в КХЛ. Против него безумно сложно играть»

Защитник «Барыса» Йэн Маккошен рассказал об игре против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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