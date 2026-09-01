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Тульские новости

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Депутаты Тульской гордумы поздравили школьников с Днём знаний

Депутаты Тульской гордумы поздравили школьников с Днём знаний

В лицее имени Героя России Д.Е. Горшкова в этом году 241 первоклассник, на празднике Дня знаний присутствовали около 5 тысяч школьников и родителей.

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