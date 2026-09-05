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Царьград

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В Китае выявили новый опасный вирус передающийся через укусы клещей

В Китае выявили новый опасный вирус передающийся через укусы клещей

Возбудитель выявлен более чем у 10% пациентов с лихорадкой.Китайские ученые обнаружили новый опасный вирус, который передается людям через укусы клещей.

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