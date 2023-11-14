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Мировое обозрение

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Joby Aviation совершила пробный полёт на электролёте в Нью-Йорке

Joby Aviation совершила пробный полёт на электролёте в Нью-Йорке

Согласовывая с властями отдельных регионов возможность эксплуатации летательных аппаратов на электротяге, их разработчики преимущественно ориентируются на создание сервиса воздушных такси, которые помогали бы ценящим своё время клиентам облетать дорожные заторы в мегаполисах.

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