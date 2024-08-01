Деограсия про 0:1 от «Химок»: «Игра была примерна равна. Последние 20 минут был открытый футбол – мне это не очень понравилось» 

— Что касается игры, то она была примерна равна. Первые минут 70 сыграли хорошо, доходили до ворот соперника, а у «Химок» была одна перекладина.
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