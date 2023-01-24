Cколько нужно тренироваться, чтобы жить дольше

Если вдруг в праздной беседе поднимется вопрос, а полезна ли физическая активность, мы можем только фыркнуть, поразившись недалекости вопрошающего, и для порядка обратиться к античной философии, процитировав аристотелевское «Движение — это жизнь».
Если вдруг в праздной беседе поднимется вопрос, а полезна ли физическая активность, мы можем только фыркнуть, поразившись недалекости вопрошающего, и для порядка обратиться к античной философии, процитировав аристотелевское «Движение — это жизнь».
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