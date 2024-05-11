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Участник встречи на Эльбе ветеран США Кон призвал не допустить третьей мировой

Участник встречи на Эльбе ветеран США Кон призвал не допустить третьей мировой

Россия и Соединенные Штаты ответственны за то, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский ветеран, участник встречи на Эльбе войск СССР и союзников 25 апреля 1945 года Фрэнк Кон.

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