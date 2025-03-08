Значение взятия ВС России Старой Сорочины и Викторовки объяснили

ТАСС: Взятие ВС России Старой Сорочины ведет к окружению Малой Локни Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области поспособствует окружению Малой Локни.
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