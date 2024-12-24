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Евросоюз предает Словакию ради Украины

Евросоюз предает Словакию ради Украины

Визит Роберта Фицо в Москву шокировал Запад и вызвал истерику на Украине. На встрече с Владимиром Путиным премьер Словакии обсудил вопрос продолжения поставок российского газа после отказа Украины от транзита энергоресурсов.

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Комментарии
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Severyanin
Нужно помочь Словакии. Славяне всё-таки. И премьер у них отчаянный мужик, таких уважать не зазорно. Да и народ не виноват в сложившейся ситуации в гендерной европке.
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21 час.
Eduard
И останутся без Словакии и Украины!
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20 час.

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