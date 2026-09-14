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Царьград

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Journal of Affective Disorders: упражнения уменьшают депрессию у женщин

Journal of Affective Disorders: упражнения уменьшают депрессию у женщин

Научное исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, показало, что даже легкие силовые тренировки снижают симптомы депрессии у молодых женщин с тревожностью, укрепляя эмоциональное состояние на длительный срок.

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