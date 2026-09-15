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Квартальнов — о победе над «Трактором»: «Сегодня большинство не сработало. Но в меньшинстве неплохо сыграли»

Квартальнов — о победе над «Трактором»: «Сегодня большинство не сработало. Но в меньшинстве неплохо сыграли»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1).

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