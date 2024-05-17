Технический университет в Верхней Пышме открывает новое направление подготовки

Технический университет в Верхней Пышме объявляет о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов».
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