Заноза

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«Мне не стыдно быть русским, Россия пойдёт дальше»: советский и российский актёр

«Мне не стыдно быть русским, Россия пойдёт дальше»: советский и российский актёр

Пока на планете господствует новый вирус «отмены культуры», а российские актёры и общественные деятели в запрещённых социальных сетях спешат повторить одинаковую мантру: «Мне стыдно, что я русский», в эфире авторской программы «Антонимы» — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр Пашутин, который счастлив жить в России, гордится крымской страницей из истории страны восьмилетней давности и осуждает тех, кто спешит покинуть родные берега в момент исторической справедливости.

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