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Царьград

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Московский авиацентр спас 335 человек с начала 2023 года

Московский авиацентр спас 335 человек с начала 2023 года

С начала года Московский авиационный центр спас 335 человек, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. Пилоты и спасатели МАЦ почти 760 раз участвовали в тушении пожаров и эвакуации пострадавших в столицы, продемонстрировав важную роль в экстренных ситуациях.

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