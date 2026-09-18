Московский авиацентр спас 335 человек с начала 2023 года

С начала года Московский авиационный центр спас 335 человек, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. Пилоты и спасатели МАЦ почти 760 раз участвовали в тушении пожаров и эвакуации пострадавших в столицы, продемонстрировав важную роль в экстренных ситуациях.