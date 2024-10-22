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Царьград

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Мошенница обманула учительницу из Новосибирска в мебельном магазине

Мошенница обманула учительницу из Новосибирска в мебельном магазине

Аферистка заставила перевести деньги на собственную карту. Владелец бизнеса рассказал, что пострадали несколько человек, но сам возмещать ущерб не будет.

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