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Россия готова к трехсторонним переговорам: сводка спецоперации на 22 сентября

Россия готова к трехсторонним переговорам: сводка спецоперации на 22 сентября

В ближайшее время в Нью-Йорке пройдет встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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