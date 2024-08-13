15 редких фотографий Фиделя Кастро в детстве и юности

13 августа 1926 года появился на свет Фидель Кастро, кубинский революционер и лидер. Долгая жизнь легендарного команданте была полна интересных и порой загадочных событий, но давайте вспомним самую ее зарю.
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