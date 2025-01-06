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Врач Терещенко: ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов и стресса

Врач Терещенко: ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов и стресса

Врач-дерматовенеролог Галина Терещенко рассказала о причинах преждевременного поседения волос. Врач Терещенко сообщила, что обычно первые седые волосы появляются у людей после 30–35 лет, но в случае раннего поседения это может произойти и до 25-ти лет.

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