Врач Терещенко: ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов и стресса

Врач-дерматовенеролог Галина Терещенко рассказала о причинах преждевременного поседения волос. Врач Терещенко сообщила, что обычно первые седые волосы появляются у людей после 30–35 лет, но в случае раннего поседения это может произойти и до 25-ти лет.
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