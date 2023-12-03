В Новосибирске опубликовали график выплат пенсий и пособий в декабре 2023 года

Новосибирцам, получающих пенсии и пособия, предложили ознакомиться с графиком выплат.Жители Новосибирска и области получат пенсии и пособия в определённые дни в декабре 2023 года, согласно утверждённому графику.
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