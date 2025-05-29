Нобоа о титуле «Краснодара»: «Это даже хорошо. «Зенит» получит дополнительную мотивацию и сделает все, чтобы стать сильнее»

В прошедшем чемпионате России петербуржцы отстали от «Краснодара» на одно очко. – «Зенит» не смог выиграть чемпионат, но жизнь на этом не заканчивается, не так ли? – Вы знаете, это, наверное, даже хорошо, поскольку «Зенит» теперь получит дополнительную мотивацию.
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