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Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Интересная жизнь с Vera Star Фото: moneyman.ru Как бы ни старалась многоуважаемая Татьяна Голикова убедить окружающих, что повышение пенсионного возраста – это самое настоящее благо, люди до сих пор воспринимают пенсионную реформу как форменное издевательство.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, уж лучше она, нежели всякая шалава типа людки педрухенай!
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4 мин.
Олег Самойлов
хуерию джемаву что, в пизде гвоздем кто-то щекочет насчет доходов Голиковой? Так подмахивать и отсасыватьтнадо было ТЕБЕ поактивнее в начале девяностых! Может быть чего и насосала б у березовскава
Ответить
2 мин.
Олег Самойлов
вавальга! Ты б лучше совковую пенсионную систему вспомнила! И средний возраст/срок существования при совке! И тогда б вякала насчет возраста!
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39 сек.

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