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Валиева получила 26-й стартовый номер после жеребьевки короткой программы на Олимпиаде, Трусова – 28-й, Щербакова – 29-й

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла жеребьевка женской короткой программы в фигурному катании. Россиянка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер, Александра Трусова – 28-й, Анна Щербакова – 29-й.

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