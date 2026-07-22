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Царьград

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Азаров обвинил Драпатого в установлении режима в Мариуполе

Азаров обвинил Драпатого в установлении режима в Мариуполе

Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ, заменив Александра Сырского. Николай Азаров обвинил его в установлении репрессивного режима в Мариуполе в 2014 году.

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