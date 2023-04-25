Большинство жителей ПФО считают лучшим временем для празднования свадьбы лето

Большинство жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето — такой вариант выбрали 64% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).
Большинство жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето — такой вариант выбрали 64% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).
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