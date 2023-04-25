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Большинство жителей ПФО считают лучшим временем для празднования свадьбы лето

Большинство жителей ПФО считают лучшим временем для празднования свадьбы лето

Большинство жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето — такой вариант выбрали 64% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

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