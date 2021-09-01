«Хороший мальчик»: Иди отсюда, не мешай!

Семен Трескунов учит жизни Ефремова, Паля и всех-всех-всех Коля Смирнов (Семен Трескунов) учится в девятом классе московской школы где-то на северо-западе столицы, где старшеклассников заставляют танцевать древние польки (а они хотят брэйкданс и ямайские ритмы), учитель информатики Станислав Ильич (Александр Паль) похож на советского усатого сторожа-физрука, англичанка Алиса Денисовна (Иева Андреевайте) - будто бы вчерашняя выпускница, а директор Дронов (Михаил Ефремов) - хоть и с жуликоватым прищуром, но «свой парень»: потертый жизнью, находчивый и в кедах.