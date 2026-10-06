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Царьград

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347 млн детей под угрозой: Эль-Ниньо наступает

347 млн детей под угрозой: Эль-Ниньо наступает

Природный феномен Эль-Ниньо наступает. По прогнозам фонда ООН ЮНИСЕФ, жертвами могут стать 347 миллионов детей во всём мире.

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