347 млн детей под угрозой: Эль-Ниньо наступает

Природный феномен Эль-Ниньо наступает. По прогнозам фонда ООН ЮНИСЕФ, жертвами могут стать 347 миллионов детей во всём мире.
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