Пермский миллиардер Александр Репин продает здание музея PERMM за 260 млн рублей

Ранее он хотел открыть в нем «лучший ресторан».Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, выставил на продажу здание музея современного искусства PERMM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вы что творите, слов нет!": "Засвечен" очень ценный объект. Прозвучало заявление Путина, которое перевернуло всё. Трамп "добил" неожиданно
- "Россия просто всё уничтожит": Вой НАТО после слов Путина объяснил бывший морпех из США
- Белоусов требует "срочной замены Герасимова": Бонусы для "Ахмата" смешали даже со взятием Одессы
Свежие комментарии