Майор Жирохов развернул радиостанцию под огнем украинских боевиков

В ходе специальной военной операции на Украине майор Андрей Жирохов, находясь под обстрелом реактивными снарядами со стороны украинских националистов, продолжил разворачивать радиостанцию для обеспечения управления личным составом.
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