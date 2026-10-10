Билеты на бой Фьюри – Джошуа распродали за 40 минут. Ожидаемая выручка – $34 млн

Билеты на бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа были распроданы за 40 минут. В очереди на билеты по цене от $120 до $17 тысяч на сайте Ticketmaster одновременно находилось более 500 тысяч человек Ожидаемая выручка от продажи билетов составит $34 млн.