Билеты на бой Фьюри – Джошуа распродали за 40 минут. Ожидаемая выручка – $34 млн

Билеты на бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа были распроданы за 40 минут. В очереди на билеты по цене от $120 до $17 тысяч на сайте Ticketmaster одновременно находилось более 500 тысяч человек Ожидаемая выручка от продажи билетов составит $34 млн.
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