Россия и Беларусь договариваются об обмене водительских прав без экзаменов с 1 апреля 2024 года

﻿﻿Россия и Беларусь договорились обменять водительские права без экзамена с 1 апреля 2024 года. 14 декабря 2023 года в Минске и Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание нормативно-законодательной комиссии Парламентской ассамблеи.