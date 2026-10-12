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Царьград

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В Нижнем Новгороде прокат самокатов продлят до 15 ноября

В Нижнем Новгороде прокат самокатов продлят до 15 ноября

Департамент транспорта Нижнего Новгорода предложил сдвинуть окончание аренды электросамокатов с 15 октября на 15 ноября, объяснив это их ролью в повседневных и деловых поездках горожан.

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