Расчистка под СПГ США: пока Россию выдавливают с рынка газа, Индонезия уходит сама

Индонезия, крупный экспортер сжиженного природного газа, просит своих зарубежных покупателей смириться с задержками некоторых запланированных поставок в связи с ростом внутреннего спроса на энергоносители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии