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Расчистка под СПГ США: пока Россию выдавливают с рынка газа, Индонезия уходит сама

Расчистка под СПГ США: пока Россию выдавливают с рынка газа, Индонезия уходит сама

Индонезия, крупный экспортер сжиженного природного газа, просит своих зарубежных покупателей смириться с задержками некоторых запланированных поставок в связи с ростом внутреннего спроса на энергоносители.

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