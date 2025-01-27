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Солдат ВСУ перед смертью передал «горячие приветы» командованию

Солдат ВСУ перед смертью передал «горячие приветы» командованию

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшийся в котле в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР), оставил видеозапись перед смертью, в которой обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило военных на произвол судьбы.

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