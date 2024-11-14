Акции AMD упали на 3% после новости о сокращении 4% персонала

AMD заявила в среду, 13 ноября, о том, что сократит 4% своего персонала по всему миру. Производитель компьютерных чипов с многолетним опытом сегодня стремится занять более прочное место в растущем сегменте чипов для искусственного интеллекта, где доминирует Nvidia.
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