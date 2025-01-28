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Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину во взятке в 32,6 млн руб

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину во взятке в 32,6 млн руб

Топ-менеджер ГК "Росатом" Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 млн руб. от генерального директора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, которые были заключены с подведомственными ГК "Росатом" организациями.

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