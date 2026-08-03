«Коалиция уставших»

О чем говорят туманные перспективы поддержки Украины Один из заметных материалов в СМИ — публикация Telegraph о кризисе в «коалиции желающих», вероятно, своей главной целью имеет нового премьер Великобритании Энди Бернема, который собирается концентрироваться на внутриполитических проблемах, а по вопросам поддержки Украины ограничивается «протокольным позитивом».