«Коалиция уставших»

О чем говорят туманные перспективы поддержки Украины Один из заметных материалов в СМИ — публикация Telegraph о кризисе в «коалиции желающих», вероятно, своей главной целью имеет нового премьер Великобритании Энди Бернема, который собирается концентрироваться на внутриполитических проблемах, а по вопросам поддержки Украины ограничивается «протокольным позитивом».
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