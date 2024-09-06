Этой осенью вырос спрос на поездки в Ростов, Сергиев Посад и Суздаль

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в городах, расположенных на Золотом Кольце, одном из наиболее популярных туристических маршрутов, и выяснил, куда его клиенты отправятся осенью.
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