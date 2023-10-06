Быстров: Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.
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