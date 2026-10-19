Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT напомнил, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю. «Традиционно ориентироваться надо на погоду в вашем конкретном регионе, потому что где-то сейчас тепло, а где-то уже снег выпал.