Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT напомнил, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю. «Традиционно ориентироваться надо на погоду в вашем конкретном регионе, потому что где-то сейчас тепло, а где-то уже снег выпал.
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