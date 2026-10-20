© Алексей Филиппов/РИА НовостиКомпания «Ростагрокомплекс», выпускающая творожные сырки, может быть оштрафована на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
- Козырь: эвакуиров...
- Захарова ответила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым