В настоящее время на «ВО» регулярно появляются статьи уважаемого В. Ф. Шпилевого, посвященные экономическим кризисам в Российской империи, СССР и Российской Федерации.
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